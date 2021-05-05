«Иммунная прослойка недостаточна»: Заболеваемость коронавирусом перестала снижаться в Санкт-Петербурге

До полной победы над эпидемией петербуржцам еще далеко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по всему, третья волна коронавируса, о которой в последние месяцы столько говорили и писали – не теория, а вполне реальная угроза. Иммунная прослойка, сформировавшаяся в Северной столице, пока что недостаточно плотная и не может защитить город от новых вспышек заболеваемости – такие выводы приводит межведомственный координационный совет по борьбе с эпидемией в Санкт-Петербурге.

- Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками, - уточняют в ведомстве. - Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане. Но эта иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге. Темпы вакцинации стали падать еще до начала майских праздников. Сейчас потенциал прививочной кампании, созданный медицинской инфраструктурой и запасом вакцины, используется не полностью.

В Смольном призывают народ не пренебрегать вакцинацией: в сложившихся условиях это – единственная возможность защитить себя и своих близких. На данный момент полный курс уже прошли 452 149 человек. Расчетный показатель – 1 200 000 к 1 августа.