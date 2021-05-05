Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 18:56

«Иммунная прослойка недостаточна»: Заболеваемость коронавирусом перестала снижаться в Санкт-Петербурге

Об этом заявляет городской координационный совет по противодействию эпидемии
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
До полной победы над эпидемией петербуржцам еще далеко.

До полной победы над эпидемией петербуржцам еще далеко.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по всему, третья волна коронавируса, о которой в последние месяцы столько говорили и писали – не теория, а вполне реальная угроза. Иммунная прослойка, сформировавшаяся в Северной столице, пока что недостаточно плотная и не может защитить город от новых вспышек заболеваемости – такие выводы приводит межведомственный координационный совет по борьбе с эпидемией в Санкт-Петербурге.

- Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости. Сдерживающим фактором стало разобщение трудовых и учебных коллективов в связи с длительными выходными и праздниками, - уточняют в ведомстве. - Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят и привитые от новой коронавирусной инфекции горожане. Но эта иммунная прослойка еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге. Темпы вакцинации стали падать еще до начала майских праздников. Сейчас потенциал прививочной кампании, созданный медицинской инфраструктурой и запасом вакцины, используется не полностью.

В Смольном призывают народ не пренебрегать вакцинацией: в сложившихся условиях это – единственная возможность защитить себя и своих близких. На данный момент полный курс уже прошли 452 149 человек. Расчетный показатель – 1 200 000 к 1 августа.