Ростовчанина, три года скрывавшегося от тюрьмы, задержали в Санкт-Петербурге

Беглого ростовчанина задержали в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице задержали мужчину из Ростова-на-Дону, который начиная с 2018 года скрывался от тюремного заключения. Об этом в среду, 5 мая, сообщила пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Ранее задержанный мужчина был осужден по части 2 статьи 210 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России («Участие в преступном сообществе» и «Производство, пересылка или сбыт наркотических веществ» соответственно – прим.ред.), - уточняют в ведомстве. – Суд приговорил его к 11 годам тюрьмы.

В 2018 году беглеца должны были отправить в колонию строгого режима, однако он решил избавиться от всех неприятностей радикальным способом – взял и не явился на оглашение приговора, которое должно было состояться в Ростове-на-Дону. Мужчину объявили в федеральный розыск, однако обнаружить и задержать его удалось лишь три года спустя. Теперь он точно пойдет по этапу – причем, судя по всему, уже в ближайшее время.