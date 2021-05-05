Больше 7 миллионов рублей потратят в Петербурге на украшение общественного транспорта к ЕВРО-2020

После того, как ЕВРО-2020 закончится, трамваям и троллейбусам вернут их прежний внешний вид. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к Чемпионату мира по футболу – многострадальному турниру ЕВРО-2020. Одним из ее этапов стал выбор подрядчика, который займется украшением городского общественного транспорта – троллейбусов и трамваем. Соответствующая информация была в среду, 5 мая, опубликована на сайте госзакупок.

- В качестве подрядчика была выбрана петербургская компания «Терминал», - говорится в информационном сообщении. – Она предложила наиболее выгодную стоимость контракта: 7 696 000 рублей при начальной стоимости в 12 000 000.

Всего «Терминалу» предстоит оформить в едином стиле 100 троллейбусов и трамваем. В соответствии с техническим заданием на их бортах появятся тематические изображения с достопримечательностями Северной столицы и игроками сборной России. Изображения выполнят на специальной клейкой пленке – после того, как чемпионат закончится, подрядчик должен будет их удалить и вернуть общественному транспорту его прежний внешний вид.