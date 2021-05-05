Проект трамвайной линии от Купчино до Шушар и Славянки оценили в ООН

Соединить поселок Шушары с микрорайоном Славянка и станцией метро «Купчино» планируется не раньше 2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект трамвайной линии, которая должна будет соединить станцию метро «Купчино» с поселком Шушары и микрорайоном «Славянка», оценили в Организации Объединенных наций. Будущая транспортная ветка вошла в лонг-лист международной премии Building Back Better infrastructure award 2021. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте конкурса.

Сообщается также, что все в лонг-лист попали шесть проектов из России. Среди них, к примеру, онкорадиологический медицинский центр в городе Балашиха Московской области, новое здание для Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре и автомобильная дорога с мостом через Волгу, которую планируют пустить в обход города Тольятти. Увы, но петербургская трамвайная линия провалилась – первое место в итоге отдали бразильскому дистрибьютору продуктов питания Nova Ceasa.

Напомним: предполагается, что линия «Купчино-Шушары-Славянка» будет частной и протянется на двадцать километров. Ее открытие предварительно запланировано на 2024 год.