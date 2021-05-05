Автопробег в честь 9 мая более чем на сутки ограничит движение транспорта в Петербурге

К счастью, в центре существенных ограничений не предвидится - автопробег пройдет лишь в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет большой автомобильный пробег под названием «Вперед, к Победе!». Чтобы обеспечить участникам мероприятия безопасность, администрация города частично ограничит движение транспорта на некоторых улицах. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры в среду, 5 мая, ограничения коснутся только Приморского района.

- 08:00 08 мая до 13:00 09 мая будет ограничено движение по улице. Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей, проспекту Испытателей от улицы Маршала Новикова до улицы Уточкина, улице Уточкина от проспекта Испытателей до проспекта Королева и проспекта Королева от улицы Уточкина до Долгоозерной улицы, - объясняют в ведомстве.

Кроме того, 9 мая с 11:30 до 12:20 перекроют движение по четной стороне улицы Маршала Новикова, а с 12:00 до 13:00 – по нечетной стороне проспекта Испытателей, улицы Уточкина и четной стороне проспекта Королева. Всем водителям рекомендуют тщательнее планировать маршрут с учетом всех ограничений.