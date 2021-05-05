Прогноз погоды на 6 мая в Петербурге: Снова дожди и сильный ветер

Менять куртки и кофты на футболки и платьица пока рановато - погода в Санкт-Петербурга установилась отнюдь не весенняя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Северной столице не дает расслабляться: теплые деньки хоть и не за горами, но и дожди с сильными ветрами в ближайшее время никуда не денутся. Так, в четверг, 6 мая, в Санкт-Петербурге ожидается высокая облачность и до +9 градусов тепла. Об этом сообщает Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Облачная погода. Дождь, ночью местами небольшой, днем местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного, - предупреждают синоптики. - Температура воздуха ночью +3...+5 градуса, днем +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Начиная с 7 мая на улице потеплеет, но ненамного – до +10 градусов. А вот дожди, ветер и тучи, судя по всему, останутся с нами надолго – по крайней мере в этом аспекте прогнозы синоптиков пока что ничем порадовать не могут.