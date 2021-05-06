«Мастер» по ремонту домофонов украл у блокадницы 60 тысяч рублей и удостоверение ветерана войны

В Санкт-Петербурге полицейские задержали вора, обокравшего 84-летнюю блокадницу. Неизвестный мужчина пришел в квартиру пожилой женщины на улице Шателена под видом мастера по починке домофонов. Во время разговора он заверил пенсионерку, что нужно провести сложную диагностику. Неизвестный стал разбирать аппарат. Но делал это неумело, после чего потребовал с блокадницы деньги. Заподозрив неладное, пенсионерка пошла посоветоваться со своей соседкой. Этим преступник и воспользовался.

- Мужчина похитил сумку женщины и выбежал из ее квартиры, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта с прикрепленной к ней бумажкой с номером пин-кода. Помимо денег пенсионерка хранила в сумке свои документы и удостоверение «Ветерана войны».

Сбежавший «мастер» в итоге снял с похищенной карты блокадницы 60 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. И вскоре сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель Петрозаводска. Ранее он уже был судим, своих денег не имел. Жил на то, что пришлет ему мама. Деньги блокадницы он потратил на развлечения с друзьями.

Сейчас полицейские уже возбудили на него уголовное дело за кражу. Силовики проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.