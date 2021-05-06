Циклонические вихрь зальет Санкт-Петербург дождями

Жителей Санкт-Петербурга вновь не порадует прогноз погоды на предстоящий день. 6 мая в городе ожидаются ливни и пасмурная погода. Поэтому, выходя на улицу, лучше запастись зонтом и резиновыми сапогами.

- Ситуацию в Северной столице будет определять центральная часть циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами «Фюрхтеготт» (Fürchtegott), - рассказывает на своей странице в соцсети ведущий синоптик "Центра Фобос" Михаил Леус. - Его стараниями ожидается облачная погода, пройдут дожди, временами сильные.

За сутки в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков. может выпасть 9-14 миллиметров осадков. А это треть от месячной нормы мая.

Воздух в Северной столице прогреется до 9 градусов тепла, в области - до 10 градусов выше нуля.

- Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, во второй половине дня давление начнет расти, - уточнил Михаил Леус.