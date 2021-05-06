Полицейские за 7 минут раскрыли вооруженное ограбление в центре Петербурга

Двое грабителей, устроивших разбой в центре Санкт-Петербурга, удивились прыти городских полицейских. 24-летний житель Ярославской области и 31-летний приезжий из Великого Новгорода напали на прохожего днем на мосту Александра Невского. Угрожая ножом, они отобрали у 30-летнего мужчины наушники, после чего скрылись. Но ненадолго...

- Спустя всего 7 минут на указанном мосту по подозрению в совершении данного преступления «по горячим следам» оба подозреваемых задержаны, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Оба неработающие. Похищенное изъято.

Сейчас полицейские уже возбудили на задержанных уголовное дело по статье "Разбой". Им грозит до 8 лет колонии.