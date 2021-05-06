Из-за ливней в Санкт-Петербурге могут начаться подтопления

Санкт-Петербурге готовится к предстоящим в городе ливням. Обильные дожди обрушатся на город 06 мая с 11 до 13 часов. Об этом сообщают в Северо-Западном Управлении Гидрометцентра. В городском "Водоканале" в свою очередь уточняют, что из-за большого количества осадков в городе могут начаться подтопления.

- Для предотвращения локальных подтоплений в городе будут работать 47 специализированных бригад предприятия во всех районах Санкт-Петербурга, - сообщают в "Водоканале". - В распоряжении персонала имеется водоотливная техника различной производительности.

В "Водоканале" призывают, если вы заметили подтопления в городе, то стоит позвонить по телефону ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»: 305-09-09.