В Петербурге раскрыли убийство и изнасилование 15-летней давности

Силовики вышли на преступника благодаря отпечаткам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге удалось раскрыть убийство и изнасилование 23-летней продавца-консультанта 15-летней давности. Преступление произошло 22 ноября 2005 года. У дома по Казанской улице в тот день нашли тело девушки с черепно-мозговой травмой. Сразу же найти преступника не удалось. Но улики на подозреваемого хранились в уголовном деле. И спустя 15 лет отпечатки пальцев с места преступления выстрелили в общей базе следователей по дактилоскопии.

- Преступнику сейчас 49 лет, - рассказал источник "КП-Петербург". - Удалось выяснить, что он проследил за своей жертвой и зашел за ней в парадную, где напал на нее, несколько раз ударив кулаком по голове. После этого он изнасиловал девушку, украл ее серьги и скрылся с места происшествия.

Выйти на подозреваемого помогло другое его преступление. Мужчину задержали и арестовали за грабеж. После этого его пальцы и стали пробивать по базе данных.

Сейчас преступник остается в СИЗО. Ранее он уже был судим за другие преступления.