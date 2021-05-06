Суд в Петербурге запретил видео, пропагандирующие мазохизм, «руфинг» и «зацепинг»

В судах снова смотрели видео Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В судах Санкт-Петербурга продолжают шествие против видео, которые вызывают негатив у прокуратуры. Еще недавно представители Фемиды часами отсматривали аниме, которые влияют на психику подростков. Теперь же в судах начали показывать ролики, которые могут обернуться гибелью детей.

- В ходе проверки произведен осмотр Интернет-страниц, содержащих информацию, побуждающую к причинению вреда собственному здоровью, то есть пропагандирующую молодежную субкультуру «Self-harm», - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Данная страница свободна для доступа граждан, не содержит ограничений к доступу по кругу лиц, в том числе в зависимости от возраста.

Также суд осмотрел еще несколько видео, на котором были руферы (любители лазить по крышам и высотным строениям) и "зацеперы" - это те, кто ездит на крышах поездов или между вагонами.

Все три видео суд запретил по иску прокуратуры.