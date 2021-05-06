В Зеленогорске освятили храм святого великомученика Георгия Победоносца

Храм освятили в день праздника Фото: правительство Петербурга

В Зеленогорске освятили храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Чин Великого освящения провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мероприятие приурочили к дню престольного праздника нового храма - дня памяти Георгия Победоносца.

- В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, военные, представители силовых и правоохранительных структур, местные жители, - сообщают в правительстве Петербурга.

Отметим, что храм находится в микрорайоне Красавица, где проживает около двух тысяч человек.