МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение

В непогоду лучше остаться дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГУ МЧС по ленинградской области объявило штормовое предупреждение. Как сообщают в ведомстве, в южных и восточных районах региона ожидаются грозы. На фоне непогоды спасатели призывают быть осторожнее.

- Повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - сообщают спасатели. - Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области.

Спасатели призывают быть осторожнее. В непогоду по возможности оставаться дома.