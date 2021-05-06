Суд Петербурга взыскал 700 тысяч рублей за украденные ордена из «Военно-морского музея Северного флота»

Суд взыскал деньги за похищенные ордена Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск «Военно-морского музея Северного флота» к своему бывшему начальнику Валерию Чушенкову. По версии следствия, он еще в 1998 году, проходя службу, похитил представляющие особую историческую ценность награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Румянцева. А именно - ордена «Адмирал Нахимов» 1-й степени и «Александр Суворов» 3 степени. Музей оценил свои ценности в 744 тысяч рублей.

- 25 декабря 2019 года с согласия подозреваемого Чушенкова было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал и пояснил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения его к материальной ответственности и взыскания суммы ущерба.

Однако суд установил, что Чушенков с подельником похитил переданные в музейный фонд ордена, подменив их поддельными. Украденные ценности он продал. И судя по всему, на за малую сумму. Ведь орден «Адмирал Нахимов» 1-й степени - один из самых редких орденов СССР.

В итоге суд постановил взыскать с Чушенкова ущерб в 744 тысяч 744 рубля. Также - государственную пошлина в размере 10 тысяч рублей.