Муниципалы Кронштадта объяснили причину закрашивания «блокадного» граффити

В Кронштадте закрасили граффити, связанное с прорывом блокады. Фото: vk.com/lovekronshtadt

Жителям Кронштадта объяснили причину закрашивания граффити «Наша Победа», созданного по мотивам знаменитой блокадной фотографии беседы трех моряков с девочкой Люсей, оставшейся сиротой. Напомним, люди обратили внимание на уничтожение рисунка на Красной улице накануне, 6 мая. Новость тут же стала одной из главных за среду.

В комментариях к возмущенным подписчикам группы «Подслушано в Кронштадте» во «Вконтакте» заметили главу местного муниципального образования Наталью Чашину. Она пояснила, что граффити выцвело и значительно испортилось за последнее время, вот его и закрасили черной краской.

- Оставлять его в таком виде мы сочли неправильным. И конечно, вы должны согласиться, что и оформленные баннеры (поверх рисунка появились стенды памяти Таллинского перехода – Прим.ред.) говорят о подвиге моряков и именно о тех событиях, которые так значимы для нашего города, - пишет Наталья Чашина.