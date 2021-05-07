Росприроднадзор оштрафовал аэропорт Пулково за сброс грязных сточных вод

Оператора Пулково оштрафовали за сброс грязных сточных вод в Лиговский канал. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Росприроднадзор оштрафовал на 93 тысячи рублей оператора Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» за сброс грязных сточных вод. Инспекторы обнаружили нарушения еще в ноябре 2020 года. В Лиговском канали нашли загрязняющие вещества, которые в 7 раз превышали норму. Позднее, при повторной проверке, этот показатель вырос в 34 раза.

Первая проверка показала токсическое воздействие на воду Лиговского канала. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

- На основании итогов лабораторных исследований возбудили административное дело. Вода Лиговского канала была чрезмерно насыщена органикой, что может негативно влиять на объект и его компоненты, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Добавим, что при первой проверке инспекторы выявили токсическое воздействие на Лиговский канал. При повторном исследовании воды такого уже не было.