Пьяная петербурженка угнала машину приятеля под предлогом химчистки салона

Пьяную петербурженку задержали по подозрению в угоне автомобиля знакомого. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину, подозреваемую в угоне автомобиля у своего знакомого. 26-летнюю даму остановили инспекторы ГИБДД, которые заметили подозрительное движение «Киа Рио». И не зря – водитель была пьяна. Позже сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что машина вовсе не принадлежит ей.

- В полицию обратился 34-летний петербуржец, заявивший, что несколько дней назад он передал своей знакомой автомобиль, чтобы она сделала химчистку салона. Через день подозреваемую задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили административный арест на 10 суток, - передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что женщина получила и уголовное дело по статье за кражу в крупном размере. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.