В Петербурге появится детская экотропа «У Лукоморья» в заказнике на Невской губе

Детскую экотропу создадут в Петербурге на территории заказника «Северное побережье Невской губы».

В природном заказнике «Северное побережье Невской губы» Санкт-Петербурга появится детская экологическая тропа под названием «У Лукоморья». На месте занимаются лечением некоторых деревьев, расчисткой дороги от поросли, а также завинчивают сваи и прочищают забившиеся канавы. Как следует из названия, вскоре там появится разнообразные фантастические существа, отсылающие к сказке Александра Пушкина.

- Здесь появятся тематические информационные стенды с персонажами народных сказок, былин, поверий. Леший, Водяной, Жар-птица, Кот Баюн, Лиса Патрикеевна и другие герои расскажут посетителям о старовозрастных дубах, мелководьях и лесах заказника, обитающих в них животных и произрастающих растениях, - передает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

К слову, главные объекты притяжения будущей экотропы – это дубы времен Петра I. А на поляне 12 месяцев, как предполагается, откроется детская экологическая школа. Протяженность тропы составит 2,2 километра.