«Дачу Кинга» в Зеленогорске превратят в туристический комплекс

В Зеленогорске появится туристический комплекс, включающий гостиницу в "Даче Кинга". Фото: Смольный

Дом отдыха «Зеленогорск» собираются превратить в туристический комплекс к 2029 году. Об этом сообщается на официальном сайте РФ о проведении торгов. Предполагается, что исторические дома, в том числе архитектурный памятник «Дача Кинга» будут использовать под спа-отель и рестораны. Концессию хотят заключить на 49 лет, заявки принимаются по 20 июня 2020 года. От победителя торгов потребуют достроить дом отдыха и отреставрировать исторические объекты.

- Сметная стоимость создания объекта концессионного соглашения составляет не менее 500 миллионов рублей. Источником финансирования экспулатации объекта являются собственные или заемные средства концессионера, - сообщается в одном из документов на сайте торгов.

Кроме этого инвесторы разрешается построить на участке новые здания, к примеру, водно-оздоровительный комплекс.