17,4 тысячи петербуржцев за минувшие сутки проверились на коронавирус

За сутки в Петербурге проверили на коронавирус больше 17,4 тысячи человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувший день 17 470 человек проверились на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Кроме этого в единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 10 940 вызовов граждан, - добавляют в администрации города.

К слову, долгие майские праздники уже помогли Северной столице в борьбе со злополучной инфекцией. Число заболевших за неделю снизилось почти на 17%, а количество госпитализаций – незначительно – на 0,35%.