Генеральная репетиция парада Победы началась на Дворцовой площади в Петербурге

В Петербурге стартовала генеральная репетиция парада Победы 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 мая 2021 года в Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция парада Победы. Она проходит на Дворцовой площади. Любопытно, что на мероприятие допустили зрителей. Люди свободно садятся на трибуны, укрываясь от дождя зонтиками. Коронавирус никого не пугает. Дворцовая забита почти что битком.

Людей на Дворцовой площади и в районе нее много. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что по площади пройдут стройным шагом 4,5 тысячи военнослужащих и курсантов. Компанию им составят 100 единиц техники, среди которых есть бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» и, по традиции во главе парада, танк Т-34-85. Будет и авиация.

Помимо пехоты на площади появится техника, а над ней - авиация. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В парадном строе авиации задействуют 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-34, Су-30,Су-35, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, - ранее сообщали в пресс-службе ЗВО.