СК проводит проверку после обнаружения скелетов в деревне под Всеволожском

В деревне под Всеволожском нашли останки людей, предположительно, погибших во времена ВОВ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В деревне Тавры под Всеволожском обнаружили скелеты людей. После сообщения очевидцев на место выехали сотрудники областного управления Следственного комитета для проверки информации. По предварительным данным, останки принадлежат людям, погибших еще во времена Великой Отечественной войны.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Останки изъяли из земли. Сейчас назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол погибших, а также причины их смерти, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Только по итогам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.