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Здоровье7 мая 2021 11:10

722 человека заболели коронавирусом за прошлый день в Петербурге

31 житель Северной столицы скончался от инфекции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Еще 31 человек скончался в Петербурге от коронавируса.

Еще 31 человек скончался в Петербурге от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом еще 722 человека. При этом за прошлый день от инфекции скончался 31 житель Северной столицы в числе выздоровевших оказался еще 871 горожанин.

- Итого за все время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом 420 756 человек. Выздоровели – 380 877. Умерло – 13 541, - гласит информация на сайте Стопкоронавирус.рф

К слову, за сутки в Северной столице проверили на коронавирус 17,4 тысячи жителей. Майские праздники позволили чуть снизить уровень заболеваемости инфекцией, как заверяют власти.

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