Глава ЗакСа Петербурга высказался о «генетическом коде победителей»

Глава ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров написал статью о "генетическом коде победителей". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга порассуждал о так называемом генетическом коде победителей в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам Вячеслава Макарова, это основа национального самосознания, бессмертный донор патриотизма россиян, сплетающий «ткани» прошлого, настоящего и будущего.

- День Победы для нас сродни Пасхе – одолению света над тьмой и адом. Такие поворотные моменты истории не могут принадлежать лишь прошлому. Они навсегда записываются в генетический код народа. Утратив этот код, общество рискует безвозвратно заблудиться в постоянно меняющихся геополитических координатах, - уверен Вячеслав Макаров.

К слову, 7 мая глава петербургского парламента празднует день рождения, ему исполнилось 66 лет. Коллектив редакции «Комсомолки» поздравляет Вячеслава Серафимовича с праздником и желает ему крепкого здоровья и успехов на политическом поприще.