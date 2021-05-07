В Петербурге отремонтируют Тихорецкий проспект за 83 млн рублей

Тихорецкий проспект отремонтируют до конца августа 2021 года.

В Петербурге отремонтируют Тихорецкий проспект в рамках реализации нацпроекта, посвященного созданию безопасных и качественных дорог. Работы на участке от улице Гидротехников до Светлановского проспекта начнутся 10 мая. Подрядчику предстоит привести в порядок почти 1 километр дорожного полотна. На все про все выделили чуть более 83 млн рублей.

- Ремонт пройдет в два этапа: с 10 мая по 25 мая 2021 года подрядчик заменит асфальт на трамвайных путях, а в июле-августе займется заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Также предстоит переставить и заменить бортовые камни и восстановить элементы благоустройства после окончания работ, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что Тихорецкий проспект располагается в двух районах Петербурга: Выборгском и Калининском. Дорогу построили в 1909 году.