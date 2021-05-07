Смольный убрал нелегальных торговцев с Дворцовой площади и канала Грибоедова

ККИ очистил 22 участка Петербурга от незаконных торговцев. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга силой «выселил» нелегальных торговцев с центральных улиц города, в том числе с Дворцовой площади. Со старта туристического сезона в Северной столице стало в разы больше незаконных предпринимателей, продающих сувениры, корюшку, овощи и экскурсии.

Горе-предприниматели не стесняются торговать прямо в центре. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- За минувшую неделю удалось освободить 22 земельных участка в пяти районах города от точек несанкционированной торговли, в том числе по продаже сувенирной продукции – на Дворцовой площади; трикотажной продукции – на канале Грибоедова; дождевиков – на Лиговском проспекте и в Кирпичном переулке, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

За все рейды сотрудники Смольного изъяли 240 разнообразных товаров вместе с торговым оборудованием. В отношении горе-предпринимателей возбудили административные дела.