МЧС предупреждает о ливнях 8 мая в Ленобласти

В МЧС предупреждают о ливнях в Ленобласти на 8 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленинградской области о ливнях, которые пойдут 8 мая. По информации министерства, непогода атакует только отдельные участки 47 региона, но быть начеку необходимо всем.

В МЧС напоминают простейшие правила безопасности, соблюдения которых может спасти вас при сильных дождях – хотя бы от промокания.

- Лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться в квартире или на работе. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Тем более следует отказаться от прогулок по лесу и водным объектам.