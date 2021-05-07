МЧС предупреждает о ливнях 8 мая в Ленобласти

В МЧС предупреждают о ливнях в Ленобласти на 8 мая 2021 года.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленинградской области о ливнях, которые пойдут 8 мая. По информации министерства, непогода атакует только отдельные участки 47 региона, но быть начеку необходимо всем.
В МЧС напоминают простейшие правила безопасности, соблюдения которых может спасти вас при сильных дождях – хотя бы от промокания.
- Лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться в квартире или на работе. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Тем более следует отказаться от прогулок по лесу и водным объектам.