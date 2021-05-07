Праздничное оформление к 9 мая рухнуло на проспекте Стачек в Петербурге

Петербуржцы жалуются на сорванные ветром транспаранты, повешенные к 9 мая на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы массово жалуются в соцсетях на праздничные транспаранты, установленные на проспекте Стачек, которых сорвал сильный ветер. Очевидцы отмечают, что именно на этой дороге оформление к 9 мая не выдерживает никакой критики из-за ненадежного крепежа.

- По всему проспекту Стачек висят оторванные транспаранты, какие-то падают прямо на проезжающие машины! – написал один из очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Проблема носит чуть ли не массовый характер, но ее уже устраняют. Фото: vk.com/spb_today

По словам некоторых горожан, после публикаций в СМИ и соцсетях, на месте заметили рабочих, исправляющих ситуацию. Из-за этого на проспекте Стачек частично перекрыты некоторые полосы.