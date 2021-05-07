Die Welt назвала Санкт-Петербург одним из самых красивых городов Балтики

Die Welt включила Санкт-Петербург в список самых красивых городов Балтики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известная немецкая газета Die Welt включила Санкт-Петербург в топ-12 самых красивых городов Балтики. Северная столица России разместилась на пятой строчке рейтинга, а Калининград стал восьмым. Список возглавил Копенгаген. Немцы хвалят Петербург за романтику, белые ночи, архитектуру и около 250 музеев.

- Авторы Die Welt отметили и Эрмитаж: «В этом известном на весь мир музее можно увидеть работы легендарных Рембрандта, Рафаэля и да Винчи. Чтобы осмотреть все предметы, представленные в стенах Эрмитажа, предстоит пройти около 24 тыс. километров», - пишут в пресс-службе Смольного со ссылкой на Die Welt.

В комитете по туризму новости обрадовались и поспешили рассказать о создании проекта новой туристской географии Санкт-Петербурга, куда войдут еще больше интересных объектов для посещения в Северной столице, в том числе за счет креативных общественных пространств.