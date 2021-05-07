Петербуржцы радуются огромной радуге, появившейся после дождя 7 мая

В Петербурге появилась радуга после дождя. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Петербуржцы выкладывают фотографии огромной радуги, появившейся после небольшого дождичка к вечеру 7 мая. Напомним, в пятницу в городе периодически капает с небес, а солнце появляется изредка на пару секунд. Похожая ситуация будет и завтра, в субботу. Так что горожане спешат порадоваться природному явлению.

- Дворцовый мост разрисовали! – пишет один из очевидцев небесной красоты в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Радуга - она и в Мурино радуга. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Заметили радугу и на окраинах Северной столицы. Например, в Мурино.

- Первая радуга этого года (на самом деле была еще более ранняя, см. по ссылке - Прим.ред.) была удачно поймана. Символично у ЖК «Цвета радуги», - пишет участник группы «Девяткино LIVE | Мурино».