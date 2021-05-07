Музею обороны и блокады Ленинграда передали фрагмент «кабеля жизни»

Часть "кабеля жизни" получил Музей обороны и блокады Ленинграда. Фото: t.me/poolnumber78

Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда, располагающийся в Санкт-Петербурге, пополнил свою коллекцию фрагментом «кабеля жизни». Именно эта бронированная конструкция спасла жителей города от энергетической блокировки. За 48 дней в 1942 году проложили кабель по дну Ладоги, после чего электричество восстановилось в осажденном городе.

Обновленный музей открылся в сентябре 2019 года. Фото: t.me/poolnumber78

- Благодаря «кабелю жизни» стали работать оборонные предприятия, появился свет в жилых домах. Электроэнергии хватило на запуск транспорта и бесперебойное снабжение хлебозаводов, госпиталей и больниц. Прорыв энергетической блокады имел огромное значение для поднятия морального духа защитников города, - отметил губернатор Александр Беглов на торжественной передаче «кабеля жизни» в музей.

Добавим, что знаменитая Волховская ГЭС просуществовала до 15 мая 1944 года. Благодаря станции Ленинград получил больше 30 млн кВт/ч электроэнергии.