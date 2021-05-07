Новая подстанция в Санкт-Петербурге обеспечит электроэнергией 70 тысяч человек

Фото: «Россети»

В Приморском районе Санкт-Петербурга начала работу новая подстанция - 110 кВ «Конная». Церемония открытия этого центра питания уже состоялась. Ее провели губернатор Северной столицы Александр Беглов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

- Подстанция - отличный подарок городу. Она обеспечит надежное электроснабжение жилой и социальной застройки района, в том числе строящегося микрорайона Юнтолово. Здесь живут 70 тысяч человек. Подстанция создаст необходимый резерв мощности для присоединения новых потребителей. В жестких условиях пандемии компания «Россети» и «Ленэнерго» выполнили все свои инвестиционные обязательства, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В свою очередь глава «Россетей» добавил, что развитая инфраструктура - основное условие для создания комфортной жизни и экономического роста. По словам Андрея Рюмина, в ближайшее время в городе также должны завершить проект развития сети 35-110 кВ в Петроградском районе и ввести в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Графтио» в Центральном районе.

Что касается нового объекта в Приморском районе, то электричество будут получать теперь не только обычные потребители, но и предприятия. Так, например, 110 кВ «Конная» создаст условия для расширения автопроизводства Hyundai.

Подстанцию мощностью 126 мегавольтампер оборудовали самой современной техникой. При этом распределительные устройства размещены в закрытых помещениях. Это должно снизить уровень шума и пожароопасности, а также сократить влияние на окружающую среду. Все системы автоматизированы. 98% оборудования было произведено в России. На строительство «Россети Ленэнерго» потратили 1,4 млрд рублей.