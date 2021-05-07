В Петербурге на жену главы ТСЖ напал душитель-насильник

Неизвестный бородач напал попытался изнасиловать жену главы ТСЖ в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на жену главы одного из ТСЖ Красногвардейского района напал душитель-насильник. Все произошло вечером накануне. Супруга председателя приехала в парикмахерскую на проспекте Ударников, чтобы отдать «под ножницы» свою собаку. Вот только женщина забыла закрыть свой «Мерседес», чем воспользовался злоумышленник. Бородатый мужчина тайком залез внутрь на пассажирское сидение и дождался, когда на место водителя сядет его жертва.

- В полицию обратился муж женщины. Сама она не хотела заявлять о случившемся. По словам супруга, неизвестный накинулся на ее жену в автомобиле, начал душить и лез целоваться. Жена сумела вытолкать его из машины и уехала, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Злоумышленника ищут по следующим приметам: славянин с небольшой бородой, 22-25 лет, средний рост, был одет в зеленую кофту, черные резиновые тапки и солнцезащитные очки.