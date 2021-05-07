СК возбудил уголовное дело на мужчину, напавшего с ножом на учительницу начальных классов в Ленобласти

В Ленобласти буйного экс-мужа обвинили в покушении на убийство бывшей жены. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который накинулся с ножом на учительницу начальных классов. Все произошло еще в конце минувшего апреля, в Волосовском районе. Оказалось, что нападавший является бывшим мужем женщины. По версии следствия, он подсторожил экс-супругу у школы и нанес ей различные травмы. При этом буйный мужчина угрожал убить педагога.

- Уголовное дело, возбужденное полицией по признакам угрозы убийства или причинения тяжкого вреда здоровью, передано в следственный отдел по Волосовскому району. Действия подозреваемого были переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, - пишет «Мойка78».

Мужчине предъявили обвинение, Вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование тем временем продолжается. Буйному экс-мужу грозит не один год лишения свободы.