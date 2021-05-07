Петербуржцам предложили рассказать в соцсетях историю родных, прошедших Великую Отечественную войну

Губернатор Беглов предложил петербуржцам рассказать историю о предке, прошедшем ВОВ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга предложили рассказать в соцсетях о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Публикацию следует сопроводить хештегом #мой_герой (с нижним подчеркиванием между словами - Прим.ред.). Акцию начал губернатор Александр Беглов, рассказав на своей странице во «Вконтакте» про отца, который прошел всю ВОВ, а затем Японскую войну. Домой Дмитрий Никитович вернулся в 1945 году, живым. Хотя дважды мать губернатора получала «похоронку» на мужа.

- В 41-м году мама не поверила. Тогда ошибок много было. В 44-м новая «похоронка» и на ошибку уже никаких шансов. Но она все равно ждала, верила. И он вернулся. Оказалось, после взятия Берлина их посадили на поезд и отправили на восток. Только к концу 45 года мать снова получила от него весточку, - делится Беглов.

Губернатор отметил, что поделится понравившимися историями горожан у себя на страничке. Семье, опубликовавшей самый интересный рассказ, достанется право на выстрел из орудия в Петропавловской крепости, чтобы помянуть своего героя.