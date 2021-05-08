Четверть месячной нормы дождей прольется в Петербурге 8 мая

Дождливо и пасмурно будет в Петербурге 8 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Дожди, дожди, весь день дожди. Именно такая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в субботу, 8 мая 2021 года. Барабанить по крышам и подоконников домов дождевые капли начали еще с ночи и продолжат в течение всего дня. Просвета в сером небе синоптики сегодня не обещают.

- Сегодня, 8 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться обширной циклонической депрессией, вытянувшейся с севера на юг по западным регионам Европейской России. Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, временами сильные, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается, что за день в Северной столице выпадет около четверти майской нормы дождей. Температура воздуха в городе не особо высокая - 7-9 градусов выше нуля, по Ленинградской области до 5-10 градусов тепла.

Ветер при этом не сильный - 4-9 метров в секунду, но будет порывистый. Зато 9 мая ожидается солнце и до 11 градусов выше нуля.