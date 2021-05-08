Более 19 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за минувшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург активно готовится к празднованию 76-й годовщины Дня Победы. По данным Смольного на субботу, 8 мая 2021 года, накануне за сутки на коронавирус были обследованы более 19 тысяч человек. Ежедневный прирост заболевших с конца марта находится на одном уровне.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19646 человек. Обработано 9993 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Специально для празднования Дня Победы в Петербурге вакцинировали 177 ветеранов, которые примут участие в параде. Всего в мероприятии примут участие 250 героев войны. 73 из них уже переболели инфекцией и обладают антителами.

Также накануне в Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V" - еще 18,3 тысячи доз. В поликлиниках остается 107 тысяч доз, на Фармбазе – 94 тысячи комплектов доз