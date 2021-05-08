Огромный металлический ангар сгорел в Петербурге

Пожар уничтожил огромный ангар в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в ночь на субботу, 8 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге. В02:50 часов на телефон экстренной службы поступил сигнал о возгорании в доме 31 по улице Салова во Фрунзенском районе. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Когда пожарные прибыли на вызов, то увидели, что огонь бушует в металлическом ангаре размером 20 на 20 метров - станции технического обслуживания, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы,

Спасатели боролись с огнем в течение часа и к 03:41 часам смогли справиться с пожаром. В итоге в ангаре полностью выгорела обстановка на площади 200 квадратных метров.

Тушением пожара занимались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. На данный момент на месте работают специалисты, которые выяснят причину возгорания.