На КАД Петербурга появились граффити ко Дню Победы

КАД Санкт-Петербурга украсили новыми граффити ко Дню Победы / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Санкт-Петербурге вдоль Кольцевой автодороги появились граффити ко Дню Победы. В преддверии праздника, 8 мая 2021 года, на трансформаторных подстанциях вблизи КАД петербургские граффитисты вместе с ФКУ Упрдор "Северо-Запад" разместили рисунки, созданные по мотивам фотографий блокадного Ленинграда.

- Граффити призваны напоминать жителям города о том, что гордиться победой, мужеством и стойкостью ленинградцев, беречь мир и человеческие жизни нужно не только в преддверии 9 мая, - рассказали в компании.

Рисунки появились на двух трансформаторных подстанциях вдоль кольцевой / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Праздничные рисунки уже сейчас можно увидеть на 12-м и 100-м километрах КАД, в районе пересечения с Парашютной улицей и возле деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области.

Также праздничными баннерами, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне, дорожники по традиции украсили федеральные дороги и искусственные сооружения на них на территории Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.