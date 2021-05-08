726 человек заболели коронавирусом в Петербурге 8 мая

Еще более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 8 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по пандемии в Санкт-Петербурге. Так, на 8 мая 2021 года в городе выявлено еще 726 случаев заражения инфекцией. По сравнению с днем ранее рост распространения болезни 0,6 процентов.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 421 482 человека, из них полностью выздоровели 381 738 пациентов, 861 были выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции стали 13 385 горожан, из них 34 скончались накануне, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 8 мая 2021 года / Фото: Яндекс

9 мая в Петербурге состоится парад Победы в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны. В праздничном мероприятии примут участие 250 ветеранов. 73 из них уже переболели коронавирусом и имеют антитела. 177 сделали прививку от коронавируса ради участия в параде.

Тем временем в Ленинградской области накануне коронавирус выявили еще у 74 человек, выздоровели 80 человек и 8 скончались. Всего за время пандемии заболели 43 250 человек, из них вылечились 40 516 человек и 1221 умерли.