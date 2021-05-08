На Пискареском кладбище возложили цветы к монументу Матери-Родины

Торжественное возложение венков прошло на Пискаревском кладбище в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге утром в субботу, 8 мая 2021 года, на Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого у монумента Родина-Мать собрались губернатор Северной столицы Александр Беглов, члены правительства города, а также ветераны.

На торжественной процессии присутствуют военные в праздничном обмундировании. Стройным шагом они несут венки к подножию памятника мемориального кладбища, где в братских могилах похоронены бойцы, защищавшие Родину во время войны.

Также торжественные церемонии возложения цветов и венков в 11 часов утра прошли на Серафимовском кладбище, площади Победы, у Триумфальной арки Победы, Смоленском, Невском, Ново-Волковском, Богословском кладбищах и других памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне.