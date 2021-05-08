Водитель Porsche погиб, врезавшись на машине в бетонный мост под Петербургом

Porsche разбился в хлам на Московском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла утром в субботу, 8 мая 2021 года, под Санкт-Петербургом. В одиннадцатом часу на Московском шоссе водитель автомобиля марки Porsche не справился с управлением и на большой скорости влетел прямо в мост у Ям Ижоры. Машина разбилась всмятку, водитель погиб. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Porsche вылетел с Московского шоссе и разбился об бетонный мост у Ям Ижоры, - рассказали свидетели.

Автомобиль мгновенно превратился в металлолом. Частично машина оказалась в воде.

Очевидцы рассказывают, что машина ехала со скоростью около 60 километров в час, однако судя по тому, насколько сильно смялось авто, скорость движения была куда больше.

Сейчас на месте уже работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД.