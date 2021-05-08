Часть КАД Петербурга перекроют до конца весны с 10 мая

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожники предупредили автомобилистов Санкт-Петербурга об очередных перекрытиях на Кольцевой автодороге. Так, с 10 мая 2021 года до конца месяца будет закрыто движение по двум полосам на внешнем кольце между развязками с Мурманским шоссе и Колтушским шоссе.

- В связи с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу "Санкт-Петербург - Мга" в период с 10 по 20 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

После с 21 по 31 мая также будут перекрыты первая, вторая и полоса безопасности. На время работ по оставшимся свободным для движения полосам будет ограничение скорости до 50 километров в час.Добавим, что работы будут идти в круглосуточном режиме в два этапа. Сроки перекрытия могут быть изменены в зависимости от скорости работ и погодных условий.