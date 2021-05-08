Пьяный мужчина в военной форме устроил стрельбу в Петербурге

В Невском районе задержан мужчина после хулиганской стрельбы на улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в военной форме утроил стрельбу. Ночью в 00:13 часов 8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 15 по улице Дыбенко какой-то человек держит в руках предмет похожий на автомат и совершил несколько выстрелов в воздух. На место незамедлительно выехал наряд полиции.

- Сотрудники МВД задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался 32-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Благо, в результате стрельбы пострадавших нет. Оружие из которого стрелял мужчина оказалось охолощенным.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.