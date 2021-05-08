Следственный комитет возбудил дело о покушение на убийство школьницы, которую на улице Петербурга пырнул ножом мужчина

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьницы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 8 мая 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство 16-летней школьницы, которую на Большом проспекте Петроградской стороны пырнул ножом неизвестный мужчина. Подозреваемого в нападении все еще разыскивают.

- Инцидент произошел в девятом часу вечера у дома 42 по Большому проспекту. Неизвестный мужчина просто окликнул прохожую мимо девочку, а когда та остановилась, ударил ее ножом в живот, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Благо, рана оказалась не очень глубокой. Школьница после оказания медицинской помощи в детской больнице была направлена на амбулаторное лечение.

Все происходящее попало на видео. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия, чтобы найти нападавшего и привлечь его к уголовной отвественности.