Полиция задержала мужчину напавшего с ножом на школьницу в Петербурге

По горячим следам задержан мужчина напавший с ножом на девятиклассницу в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который напал с ножом на школьницу на Большом проспекте Петроградской стороны вечером 7 мая 2021 года. Им оказался 4-летний житель одного из домов по 11-линии Васильевского острова.

- Свои действия мужчина объяснил тем, что ему показалось, что школьница хотела у него что-то отобрать. Также он рассказал, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, эта информация проверяется полицейскими, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что девочка шла по улице, когда ее позвал незнакомец. Через секунду он ударил школьницу ножом в живот и сбежал. Девочка получила легкую рану. Ей оказали помощь в больнице и отправили лечиться домой.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время мужчину заключат под стражу.