Группу школьников с учителем не пустили на самолет из Петербурга в Новосибирск

Группу школьников с учителем не пустили в самолет в Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге группа школьников с учителем не смогли вылететь из аэропорта Пулково. В субботу, 8 мая 2021 года, стало известно, что восемь детей в сопровождении взрослого должны были отправиться рейсом из Северной столицы в Новосибирск, однако по какой-то причине их не пустили на самолет.

- Группа школьников из 8 человек в сопровождении учителя не смогла вылететь 7 мая 2021 года в 23:25 из Санкт-Петербурга в Новосибирск, рейсом 557 авиакомпании "Победа". Их перерегистрировали на 8 мая, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На данный момент прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково. В случае, если детей с учителем не пустили на рейс без оснований, то будут приняты меры.

Информация о действиях авиакомпании направлена по поднадзорности в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.