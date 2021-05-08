Мужчина упал с Благовещенского моста в Неву

Мужчина погиб, упав с Благовещенского моста в Неву Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина упал в Неву с Благовещенского моста. Инцидент произошел в четвертом часу ночи пятницы, 7 мая 2021 года. Человека, полетевшего с моста в воду заметил охранник переправы и сразу же набрал экстренный телефон 112. Он сообщил, что упавший мужчина тонет.

- На место прибыл наряд полиции, когда тело мужчины уже извлекли из воды реки Большая Нева напротив дома 2 по 5-й линии Васильевского острова, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина был уже мертв. При нем спасатели не нашли документов, потому личность погибшего еще не установлена. На вид ему лет 30.

Тело было направлено в морг для обследования и установления причины смерти. Материалы о произошедшем переданы в следственный комитет.