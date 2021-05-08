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Общество8 мая 2021 17:01

Незаконную свалку нашли под Петербургом

Среди мусора нашли анкеты бывших постояльцев гостиницы "Лебедушка"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жители Ленобласти пожаловались на новую незаконную свалку

Жители Ленобласти пожаловались на новую незаконную свалку

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Всеволожского района Ленинградской области пожаловались на очередную незаконную свалку. Гору мусора обнаружили днем в субботу, 8 мая 2021 года, на лесной дороге, ведущей к садоводческому массиву "Карьер Мяглово 2". Среди валявшегося хлама нашлись даже анкеты бывших постояльцев петербургской гостиницы "Лебедушка".

- Опять мусор. Сегодня ночью снова не довезли мусор до полигона "Северная Самарка". Когда же наведут порядок? - возмутились очевидцы в социальных сетях.

Кроме анкет в горе мусора валялись огромные ведра, доски, одежда и даже шланг от пылесоса.

Некоторые пользователи соцсетей рекомендовали подать жалобу в прокуратуру на нарушение работы с персональными данными, так как теперь анкеты постояльцев гостиницы стали доступны кому угодно.