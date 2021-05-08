Незаконную свалку нашли под Петербургом

Жители Ленобласти пожаловались на новую незаконную свалку Фото: СОЦСЕТИ

Жители Всеволожского района Ленинградской области пожаловались на очередную незаконную свалку. Гору мусора обнаружили днем в субботу, 8 мая 2021 года, на лесной дороге, ведущей к садоводческому массиву "Карьер Мяглово 2". Среди валявшегося хлама нашлись даже анкеты бывших постояльцев петербургской гостиницы "Лебедушка".

- Опять мусор. Сегодня ночью снова не довезли мусор до полигона "Северная Самарка". Когда же наведут порядок? - возмутились очевидцы в социальных сетях.

Кроме анкет в горе мусора валялись огромные ведра, доски, одежда и даже шланг от пылесоса.

Некоторые пользователи соцсетей рекомендовали подать жалобу в прокуратуру на нарушение работы с персональными данными, так как теперь анкеты постояльцев гостиницы стали доступны кому угодно.